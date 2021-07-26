Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Строительство второго пассажирского терминала петербургского международного аэропорта «Пулково» для расширения мощности воздушной гавани до 30 млн человек в год потребует финансирования в 40 млрд рублей. Об этом сообщил 26 июля губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти под руководством президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Проект создания второго терминала в «Пулково» будет реализован совместно с Группой ВТБ на основе государственно-частного партнерства.

«Финансирование проекта составляет более 40 миллиардов рублей. При поддержке правительства России мы приступаем к новому этапу его развития. Реализация проекта к 2025 году выведет Пулково в число крупных аэропортов Европы с объёмом до 30 миллионов пассажиров в год. Обеспечение транспортной доступности аэропорта становится стратегической задачей», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

В рамках решения этой задачи со стороны РЖД предлагается осуществить проект по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в «Пулково».

"Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в текущем году активно начать его реализацию, чтобы в 2024 году жителям и гостям города и области предоставить качественно новый сервис. Необходима финансовая поддержка федерального центра», — доложил губернатор президенту.

Кроме того, госкомпанией «Автодор» уже завершается проектирование прямого съезда с платной трассы М-11 с подъездом к аэропорту через Пулковское шоссе, что повысит транспортую доступность аэропорта на автотранспорте. «Просим поддержать эти проекты», — обратился Александр Беглов к Владимиру Путину.

За первое полугодие 2021 года петербургский аэропорт принял 7,5 млн пассажиров, что на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период первого года пандемии.