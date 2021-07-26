Симферополь, , 16:18 — REGNUM Заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов отозвал документы, поданные ранее для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Он намерен продолжить работу в правительстве Республики Крым. Об этом сам Кабанов написал в соцсетях 26 июля.

Евгений Кабанов Rk.gov.ru

«Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы, и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП», — написал Кабанов.

Он уточнил, что «крайне важным является успешное завершение всех мероприятий» ФЦП развития Крыма.

«Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным», — добавил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Кабанов подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, стало известно 15 июля. Он планировал баллотироваться по избирательному округу №21.

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