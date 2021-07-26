Москва, 26 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Котировки нефти консолидируются на достигнутых уровнях. Сегодня, 26 июля, к 15:20 по мск цена находится чуть выше отметки $74 за баррель марки Brent, что на эфемерные 0,03% выше итогов торгов 23 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтетрейдеры продолжают напряженно следить за ситуацией с распространением коронавируса.

Вспышка заболеваемости, накрывшая США на прошлой неделе, а также известия из других регионов, где устанавливаются новые рекорды на фоне проникновения в них всё новых штаммов вируса, вновь ставят под сомнение темпы восстановления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Тем временем Китай начал продажу нефти из стратегических запасов в рамках борьбы с ростом инфляции, что грозит снижением спроса со стороны Китая на нефти с мирового рынка.

Впрочем, этот риск, видимо, преувеличен участниками торгов. После просадки котировок в конце прошлой недели, вызванной фиксацией прибыли по факту соглашения ОРЕС+, котировки вернулись в комфортную для большинства экспортеров зону.

В свете того, что недавнее снижение цен было быстро и с лихвой выкуплено участниками рынка, котировки нефти продолжат медленное движение наверх», — пояснил эксперт.

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