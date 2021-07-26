Киев, , 16:04 — REGNUM Законопроект о лишении гражданства Украины за получение российского паспорта зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Украинский паспорт

Инициаторами документа стали представитель ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Оксана Савчук, беспартийная Наталья Пипа и депутат от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

Текст законопроекта пока отсутствует на официальном сайте Рады.

Напомним, ранее на Украине широкий резонанс получила новость о том, что с 2016 по 2020 год около 1 млн граждан Украины получили российские паспорта.

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