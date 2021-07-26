Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Строительство новой кольцевой автомобильной дороги в удалении от Санкт-Петербурга фактически объединит Северную столицу и Ленинградскую область, считает старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова.

Поток машин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На встрече глава государства предложил проработать вопрос о создании нового, более удаленного от города, автомобильного обхода Петербурга — по аналогии с Центральной кольцевой автодорогой, которую недавно открыли в Подмосковье.

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«Новая дорога всегда является катализатором развития территорий в локальном и региональном масштабе. Ввиду этого свойства инфраструктуры новая дорога вокруг Петербурга может стать основанием для развития полноценной агломерации, не юридически, но фактически объединяющей город и область», — отметила собеседница агентства.

Вместе с тем Козлова уточнила, что это возможно при условии трассировки, максимально комфортной для двух смежных регионов, что раскроет потенциал огромного количества территорий, станет существенным стимулом для экономики и изменит урбанистическую повестку и вектор развития макро-территорий.

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