Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Строительство новой кольцевой автомобильной дороги в удалении от Санкт-Петербурга фактически объединит Северную столицу и Ленинградскую область, считает старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На встрече глава государства предложил проработать вопрос о создании нового, более удаленного от города, автомобильного обхода Петербурга — по аналогии с Центральной кольцевой автодорогой, которую недавно открыли в Подмосковье.

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«Новая дорога всегда является катализатором развития территорий в локальном и региональном масштабе. Ввиду этого свойства инфраструктуры новая дорога вокруг Петербурга может стать основанием для развития полноценной агломерации, не юридически, но фактически объединяющей город и область», — отметила собеседница агентства.

Вместе с тем Козлова уточнила, что это возможно при условии трассировки, максимально комфортной для двух смежных регионов, что раскроет потенциал огромного количества территорий, станет существенным стимулом для экономики и изменит урбанистическую повестку и вектор развития макро-территорий.