Москва, 26 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Главная проблема российских властей — это имитация действия вместо самого действия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявила режиссер, клипмейкер Ирина Миронова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Сейчас она (власть — прим. ИА REGNUM) озаботилась, как сдержать цены на борщевой набор — картофель, капусту, лук, морковь, свеклу. О народе думают — он ведь из-за этого может и не пойти за «нужную партию» голосовать. Но власть молчит о том, что цены у нас растут из-за неистребимого монополизма. Он в тарифах на электричество, в цене бензина, в услугах транспорта, в доступе на полки сетевых магазинов. А неистребимый он потому, что власть не хочет его истреблять. Он ей выгоден, потому что в условиях монополии легче управлять из центра всем, до чего дотянешься», — сказала Миронова.

По ее словам, электричество для аграриев стоит вдвое дороже, чем для промышленности.

«Кое-где киловатт для фермеров обходится в 10 рублей. Удобрения и металл в 2020 году подорожали на 40%. ГСМ и семена — на 15%. Российские средства защиты растений — на 15%, импортные — на 25%. Вот это разгоняет инфляцию со страшной силой, но ЦБ видит только мифический «рост спроса». И борется с мифом, повышая ключевую ставку, то есть делая кредиты еще недоступнее. А Минфин продолжает скупать доллары и евро, хотя нефть и дорожает. Потому что ведь если вдруг рубль укрепится слишком сильно, в бюджет придет меньше денег, чем запланировано. И власть имущим будет сложнее играть роль царей-богов, которые раздают подарки», — сказала Миронова.

Она убеждена, что для того, чтобы снижать цены по-настоящему, нужно не приказывать, а создавать конкуренцию.

«Но конкуренция — слишком страшное для власти слово. Проще, как всегда, все делать вручную и напоказ. К сбору урожая борщевой набор сам подешевеет. Власть, как всегда, запишет это на свой счет. А настоящие проблемы останутся», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для снижения стоимости «борщевого» набора в России нужно сокращать количество посредников.