Москва, 26 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Японии как стране с наиболее высоким уровнем государственного долга стоит быть особенно осторожной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что странами-лидерами по государственному долгу оказались Япония, Америка и Великобритания.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Трудно сказать, продолжит ли расти уровень государственной задолженности этих стран по отношению к ВВП или он будет воспроизводиться в тех же масштабах, что и сейчас. Потому что, если соотношение долга и ВВП будет расти постоянно, это может завести их в достаточно опасную и рискованную ситуацию, когда сильные неурядицы на финансовом рынке могут обернуться резким падением доверия к их ценным бумагам, к массовым распродажам долговых обязательств. Со всеми вытекающими долговыми последствиями. Это касается всех стран. Но поскольку у Японии самый высокий уровень задолженности, ей надо быть особенно осторожной», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как рост государственного долга может отразиться на экономиках США, Великобритании и Японии.