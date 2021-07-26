Москва, 26 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже подрастает до 73,93 рубля, что на 0,24% выше цены закрытия 23 июля. Евро дорожает на 0,45%, достигая 87,17 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

«В целом динамика российского рубля к основным валютам остается неопределенной.

С одной стороны, цены на нефть, — это один из ключевых ориентиров для российской валюты, после резкой просадки на прошлой неделе смогли восстановиться, вернувшись в зону выше $70 за баррель марки Brent.

С другой стороны, цены на нефть всё ещё ниже уровней последнего месяца, и ясности с дальнейшей динамикой рынка углеводородов всё ещё не просматривается.

В то же время принятое 23 июля решение ЦБ РФ о повышении учетной ставки до 6,5% уже заложено в текущих котировках российской валюты, и новых позитивных идей не просматривается.

Да, последние размещения ОФЗ происходят с существенной переподпиской и без премии ко вторичному рынку.

Однако ЦБ продолжает активно скупать валюту на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила, что демотивирует игроков ставить на укрепление рубля.

В то же время в США конгрессмены всё никак не договорятся о повышении лимита заимствований, что грозит новым техническим дефолтом.

На этом фоне инвесторы благоразумно избегают вкладываться в рисковые активы, в том числе и валюты развивающихся рынков. Налоговый период завершается, что также снижает спрос на рубли.

Видимо, в ближайшие дни резких движений курса национальной валюты мы не увидим», — считает эксперт.

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