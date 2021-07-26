Москва, 26 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Если у американской, японской или британской экономики возникнут серьезные затруднения, то их огромный государственный долг окажется той гирей, которая потащит их вниз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Чем высокий уровень госдолга чреват для экономик США, Великобритании и Японии? Пока они остаются одними из сильнейших в мире, это им ничем не грозит. Если они смогут удерживать госдолг в тех пределах, в которых они смогут его стабильно обслуживать. Те же самые США не наращивают госдолг до бесконечности. В Конгрессе США постоянно идут дебаты о допустимых границах этого долга. Потому что произвольно запускать печатный станок они не хотят, чтобы не расшатать ту самую долларовую систему, на основе которой они пользуются достаточно сильными позициями в финансовом мире. Иными словами, пока США, Япония и Великобритания остаются сильными экономиками, рост их госдолга им ничем особенным не грозит. Если они не будут зарываться. А вот если у них начнутся серьезные экономические затруднения, то этот госдолг окажется той гирей, которая потянет их вниз», — сказал Колганов.

Однако, по его словам, в настоящее время не наблюдается факторов, которые бы ослабили позиции этих трех государств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему большие значения госдолга США, Японии и Великобритании на самом деле говорят о силе этих экономик.