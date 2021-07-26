Уфа, 26 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Около 30% жителей Башкирии имеют иммунитет к COVID-19. Об этом 26 июля сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на видеоселекторное совещании в правительстве региона.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Доля лиц, имеющих иммунитет к вирусу COVID-19 среди населения по результатам выборочных исследований составляет около 30%. Этого недостаточно. Напомню, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить к сентябрю, как минимум, 60%. А по итогам заседания оперативного штаба под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой от 22 июля поставлена задача до 1 ноября привить 80% взрослого населения первым компонентом вакцины», — заявил Назаров.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в республику всего поступило 1 031 680 доз вакцин от COVID-19.

«Поставленный объем вакцин в регион позволяет привить 54,3% от подлежащих 1 900 000 человек (60% взрослого населения)», — приводит слова министра пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».