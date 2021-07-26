Южно-Курильск, Сахалинская область, 26 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Пора бы уже нашей верховной власти понять, чтоЯпонии нужна не совместная с Россией экономическая деятельность на Курилах, а сами Курилы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 июля, комментируя высказывания заместителя главы МИД Японии Такэо Мори.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как сообщалось ранее, Мори вызвал в МИД после России в Японии Михаила Галузина и заявил ему о неприемлемости визита премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.

« Честно говоря, сложно понять, почему новые «уникальные и беспрецедентные» предложения по зарубежному участию в экономической деятельности на Курильских островах были адресованы только Японии. Более того, как вообще можно заниматься совместной деятельностью на Курилах с правительством страны, объявившей четыре известных российских острова своей суверенной территорией?

На мой взгляд, любому более или менее внимательно следящему за курильской проблематикой человеку было очевидно, что новые российские предложения будут отвергнуты — а протест против посещения острова Итуруп Михаилом Мишустиным, озвучившим эти предложения, не может восприниматься иначе как отклонение и самих предложений. Японии нужна не совместная с Россией экономическая деятельность на Курилах, а сами Курилы — пора бы уже нашей верховной власти это понять!