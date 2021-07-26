Москва, 26 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. То, что США, Великобритания и Япония оказались странами-лидерами по величине государственного долга к ВВП, говорит о силе их экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Госдолг

«Дело в том, что государственный долг для сильных экономик является одним из достаточно эффективных средств привлечения капитала для дальнейшего развития экономики, — сказал Колганов. — Поскольку это сильные экономики, они способны привлекать значительные заемные средства и обеспечивать обслуживание своего довольно большого долга стабильно и без сбоев. И раз их долговые бумаги считаются надежными, то их охотно покупают, и они способны привлекать значительный капитал для своего развития. Этим и объясняется высокий уровень государственного долга у этих стран. Эта ситуация в корне отличается от того положения дел, которое наблюдается в развивающих странах, высокий уровень задолженности которых отнюдь не свидетельствует о силе их экономики».

Напомним, что ранее появилась статистика ЦСР, согласно которой лидерами по государственному долгу оказались Япония, США и Великобритания.