Белград, , 18:22 — REGNUM Влиятельные государства Запада оправдывают свое противозаконное участие в балканских конфликтах 90-х, обвиняя сербов в геноциде. Об этом 26 июля заявил белградский адвокат, защитник лидера боснийских сербов Радована Караджича в Гаагском трибунале Горан Петрониевич.

Похороны погибших в Сребренице Pyramid

По словам Петрониевича, речь идет о бомбардировках Республики Сербской в 1994 и 1995 году, а также о военной агрессии против Сербии во время конфликта в Косово и Метохии в 1999 году.

«Это были три антиправовых преступных акта, которые необходимо оправдать, а это уже серьезная мотивация», — заявил Петрониевич агентству Sputnik.Serbia.

По мнению Петрониевича, больше всего обвинения сербов в том, что они совершили геноцид, идут на руку Германии, которая «еще 20 лет назад должна стать ведущей силой ЕС». «Вместо того, чтобы Великобританию заменила Франция, как постоянный член СБ ООН и страна-победитель в двух больших войн, это место было выделено Германии. Как раз из-за ее истории нужно было найти другого виновника всех преступлений», — считает белградский адвокат.

Напомним, что ранее верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко внес уголовное законодательство БиГ дополнительные положения об уголовной ответственности за отрицание «геноцида мусульман» в боснийском городе Сребреница, которое якобы в 1995 году совершили сербы.