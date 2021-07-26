Москва, 26 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Блогера Гусейна Гасанова на полтора года лишили водительских прав. Соответствующее решение 26 июля принял мировой судья в московском районе Раменки.

Илья Борило ИА Красная Весна ДПС

Блогер признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Отказ от медицинского освидетельствования»). Помимо лишения прав ему также назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

В начале июля 2021 года сотрудники ДПС остановили Lamborghini Urus под управлением Гасанова в 4-м Сетуньском проезде в Москве для проверки документов. Стражи правопорядка заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, при этом от медосвидетельствования он отказался.