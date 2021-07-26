Москва, 26 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Исторически ставки по банковским вкладам положительно коррелируют с ключевой ставкой ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Поэтому дальнейшее увеличение ставок по депозитам после шага регулятора практически неизбежно. В то же время подъем будет происходить, вероятно, достаточно плавно, с некоторым отставанием от решения ЦБ.

При принятии решений по депозитным ставкам банки анализируют в том числе макроэкономические показатели, рыночную конъюнктуру, а также учитывают прогнозы их дальнейшего изменения. Кроме того, банки отслеживают действия своих конкурентов.

По моим оценкам, в ближайшие месяцы ставки по депозитам могут повыситься в пределах 0,5−0,7 процентного пункта.

По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 5,3%, и осенью она может вплотную приблизиться к отметке 6%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых. В ЦБ пояснили, что принятое решение необходимо для сдерживания инфляции.

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