Краснодар, 26 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Перевести в режим повышенной готовности все краевые пожарные подразделения поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили 26 июля в пресс-службе администрации региона.

Yarnews.net Лесной пожар

«В режим повышенной готовности должны быть переведены все краевые пожарные подразделения. Необходимо усилить патрулирование лесных участков, особенно популярных у туристов маршрутов. Человеческий фактор выходит на первый план, именно его и надо исключить», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что на данный момент особый противопожарный режим действует во всех муниципалитетах края. В шести районах установился самый высокий пятый класс пожароопасности. Губернатор также отметил необходимость продлить действующий пока до 6 августа запрет на посещение лесов.

По данным и. о. министра природных ресурсов края Сергея Ерёмина, с начала года в лесах произошло 22 пожара на 188 гектарах.