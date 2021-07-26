Джакарта, , 15:50 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает предоставлять субсидии студентам и учителям на оплату интернет-трафика, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр-координатор по вопросам экономики Аирланга Хартарто заявил, что субсидия на оплату интернет-трафика была предоставлена на пять месяцев 38,1 млн получателей.

Кроме того, правительство предоставило денежную помощь 10 млн семей.

Как сообщало ИА REGNUM, почетное консульство Индонезии открылось в городе Львов, расположенном на западе Украины.

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