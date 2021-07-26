Москва, , 15:56 — REGNUM Командующий Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин проверил готовность российской военной базы в Таджикистане к предстоящим учениям. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба военного округа.

В Таджикистане Mil.ru

Военную базу РФ проверили на готовность к совместным с Таджикистаном и Узбекистаном учениям, которые продут с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Полигон находится вблизи границы с Афганистаном.

В рамках учений военные трёх государств отработают подготовку к боевым действиям против отрядов незаконных вооружённых формирований, которые вторглись на территорию союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на российскую базу в Таджикистане перебросили боевые бронированные машины БМП-2М.

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