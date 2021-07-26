Ярославль, 26 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

Москитная сетка

25 июля девочка выпала из окна 5 этажа одного из домов на улице Громова в Ярославле.

«По предварительным данным, 25 июля текущего года, 3-летняя девочка находилась дома вместе с родителями. В какой-то момент девочка ненадолго осталась без присмотра, забралась на подоконник окна кухни квартиры, оперлась на москитную сетку и выпала из окна, получив сочетанную тупую травму головы, живота и конечностей, которая явилась непосредственной причиной ее смерти. В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего», — рассказали в пресс-службе Ярославского управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Санкция статьи предполагает наказание до двух лет лишения свободы.