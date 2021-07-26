Тбилиси, 26 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Ни один из кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии не получил нужного количества голосов в ходе заседания 26 июля. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Parliament.ge В парламенте Грузии

На заседании присутствовали 90 депутатов из 150. Георгий Каландаришвили набрал больше всего голосов — 81. Его поддержали только члены фракции правящей партии «Грузинская мечта».

Для избрания главы ЦИК Грузии на пять лет, согласно последним поправкам в избирательном законодательстве, нужно получить не менее 2/3 (100) голосов. Это уже третье заседание, на котором не получается избрать руководителя Центризбиркома.

Теперь, согласно грузинскому законодательству, необходимо провести заседание, на котором следует выбрать главу ЦИК на полгода. Для этого нужно, чтобы кандидата поддержали 76 депутатов.

Напомним, предыдущий председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания покинула пост 1 июля. Члены оппозиционных партий обвиняли её в «фальсификации» итогов парламентских выборов 2020 года, хотя это не было доказано.