В Башкирию поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
Уфа, 26 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Башкирию. Об этом 26 июля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
(сс) Ю. Иванко. Mos.ru
Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»
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«Прибыла вакцина «Спутник Лайт» авиатранспортом доставки. Проводят сейчас через систему движения лекарственных препаратов «Честный знак» и будет перераспределена на пункты вакцинации»,
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что вакцина «Спутник Лайт» преимущественно предназн