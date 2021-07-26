Уфа, 26 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Башкирию. Об этом 26 июля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

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«Прибыла вакцина «Спутник Лайт» авиатранспортом доставки. Проводят сейчас через систему движения лекарственных препаратов «Честный знак» и будет перераспределена на пункты вакцинации», — сообщил министр.

Согласно данным минис терства здравоохранения Башкирии, в регион всего было поставлено 1 031 680 доз вакцин от COVID- 19 . В настоящее время в республике функционируют 185 пункто в вакцинации от этой инфекции , в том числе моб ильные .

Прививку от COVID-19 в регионе получили 873 140 человека, а завершили вакцинацию 577 954 человека.