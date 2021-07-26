Красногорск, 26 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Число пострадавший от укусов клещей в Подмосковье увеличилось по сравнению с 2020 годом. Об этом 26 июля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Всего с начала сезона на территории Московской области в 2021 году выявлено свыше 9,6 тыс. случаев укусов клещей.

«По состоянию на 22 июля 2021 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 9 тыс. 654 обращения за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 2 тыс. 483 среди детей. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 9 тыс. 527 случаев присасывания, в том числе 3 тыс. 172 среди детей», — отмечено в сообщении надзорного ведомства.