Пречистое, Ярославская область, 26 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославской области возникли проблемы в автобусном сообщении между тремя райцентрами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Поселок Пречистое

Проблемы возникли у жителей Первомайского, Даниловского и Любимского районов. По словам местных жителей было отменено порядка 20 рейсов, в том числе в субботу и воскресенье. Люди жаловались на проблему в социальных сетях, местным властям, депутатам всех уровней

«Сорваны рейсы автобусов Данилов — Пречистое — Любим и Пречистое — Любим. Срывы рейсов 101 и 357 объяснили техническими неисправностями транспорта «Ярославского АТП», обслуживающего данные маршруты. Буду выходить на губернатора области. Люди не должны страдать!», — сообщил депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

С понедельника 26 июля рейсы вновь осуществляются. Как пояснили в администрации Первомайского района, проблема была в технике.

«Сломался автобус. Рейсы хоть и разные по номерам, но автобус на них работает один. Потому в течение 3 дней, включая субботу и воскресенье, рейсов не было. Меня заверили в «Ярославском АТП», что сейчас автобус на линию вернулся. Его починили. Сегодня он работает», — рассказали в администрации Первомайского района.

По данным местных властей автобус сломался из-за качества дорожного полотна.