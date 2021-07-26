Берлин, 26 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Представлена новая версия кроссовера Opel Crossland под названием Griffin. Об этом сообщает 32 cars.

Opel Opel Crossland Griffin

Отмечается, что бюджетная версия Opel Crossland Griffin станет конкурировать с такими моделями, как Ford Puma и Volkswagen T-Cross.

Версия Crossland Griffin получила 7-дюймовый тачскрин, как и у других моделей Crossland. Однако в салоне список оборудования пополнился внешним освещением, подогревом передних кресел и подогревом рулевого колеса, датчиками дождя и светодиодными фарами, а также пакетом безопасности.

Экстерьер Crossland Griffin разнообразили черными 17-дюймовыми колесными дисками со сдвоенными спицами, черными крышками зеркал заднего вида и крышей контрастного цвета для дополнительного визуального эффекта.

Силовая линейка новой версии такая же, как и у остальных модификаций Crossland. Стоимость Crossland Griffin составляет от 17 555 фунтов стерлингов (1,778 млн рублей).

Напомним, Opel Crossland оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л. с. или мотором с турбонаддувом производительностью 108 или 128 л. с. Также на выбор предоставляются два дизельных двигателя на 1,5 л мощностью 108 или 118 л. с.

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