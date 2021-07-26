Барнаул, 26 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в шоке от питьевой воды в Тальменском районе Алтайского края и пообещал поставить вопрос о качестве воды перед главой региона Виктором Томенко.

Водопроводный кран

«Много езжу по стране, но такой грязной воды, с таким осадком в последнее время не видел. На встрече с губернатором Алтайского края обязательно поставлю вопрос по поводу качества воды», — сказал Миронов. — «Это просто издевательство над людьми, что им поставляют такую грязную воду. Такой водой пользоваться нельзя, и я в шоке, что людям выставляют такие высокие тарифы за ржавую воду».

Вода из скважин поднимается на поверхность чистая, и её качество портится уже перед подачей потребителям, что говорит о необходимости проведения реконструкции объектов, отметил парламентарий.

«Если сил у региона для решения проблемы явно не хватит, то я буду подключать федеральный центр», — пообещал Миронов.

Читайте также:Алтай вошёл в топ-3 регионов по числу жителей с расстройствами психики