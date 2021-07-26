Томск, 26 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудница одного из медучреждений Томска уничтожала вакцину от коронавируса. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в УМВД России по Томской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По данным ведомства, к противозаконной деятельности причастна 63-летняя жительница Томска. По предварительной информации, с июня по июль 2021 года сотрудница медучреждения вносила ложные сведения о якобы сделанных прививках от COVID-19 в Единую государственную информационную систему. Вакцину она уничтожала.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Проводится дознание и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, по состоянию на 28 июля в Томской области от коронавируса привиты более 226 тыс. человек, в том числе оба компонента вакцины получили 158,8 тыс. томичей.

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