Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Власти Ленинградской области поддерживают планы по строительству новой станции Петербургского метрополитена в областном городе Кудрово на границе с Петербургом, но видят эту станцию центром большого транспортного узла. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое провёл президент России Владимир Путин.

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На этом совещании губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что на строительство станции в Кудрово необходимо 31 млрд рублей; еще 41 млрд рублей необходим для строительства метродепо за будущей станцией «Кудрово».

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«Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошёл бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга», — подчеркнул, в свою очередь, Александр Дрозденко.

Под строительство метродепо «Правобережное» в Ленобласти уже зарезервировали 120 гектаров территории. С появлением метро ускорится развитие зоны застройки «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово — Новосаратовка» и промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши».

«То есть у нас с развитием метро на границе двух субъектов получается хороший, правильный кластер со всеми не только социальными, но и экономическими вытекающими и, конечно же, с возможностью дальнейшего развития. Прошу этот проект поддержать, потому что это действительно, наверное, будет первый межрегиональный проект в рамках интересов агломерации», — сказал Александр Дрозденко, обращаясь к президенту, сообщает пресс-служба Кремля.

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