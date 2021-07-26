Красногорск, 26 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Новый хлебопекарный сорт пшеницы высокого качества начали выращивать в Подмосковье. Об этом 26 июля сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Government.ru Пшеница

По его словам, новый сорт был выведен на территории региона и отличается уникальными показателями.

«Пшеница прошла испытания, включена в реестр селекционных достижений РФ и введена в оборот. Ценность этого сорта нового поколения — в зерне. Оно характеризуется высоким содержанием белка, который образовывает клейковину очень важную при производстве хлеба, делает его лучшим по качеству», — сказал Воскресенский.