Киев, 26 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Украинские телеканалы сами виноваты в потере аудитории из-за украинизации эфира. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Вместо вложения умеренных денег в создание привычно качественного телепродукта телеканалы отнеслись к этому формально и намеренно упрощённо, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потерям доходов», — сказано в заявлении.

Украинские чиновники отметили, что некоторые телеканалы проигнорировали закон об украинизации для того, чтобы победить в конкурентном соревновании с теми, кто решил его выполнять.

«Другие недолго это терпели, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона», — сказано в сообщении.

В Нацсовете добавили, что вещатели проигнорировали два года, выделенные на переход на вещание на украинском языке, причём сделали это осознанно, понимая отсутствие реального наказания за нарушения языкового законодательства. В связи с этим, чиновники предложили ввести штрафы и гранты на украинский дубляж.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что закон о статусе украинского языка как государственного является дискриминационным и направлен против русскоязычных жителей страны.