Ярославль, 26 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Необычное решение приняло руководство коммерческой компании ООО «МСИ», которую подозревают в деловых связях с мэром города Ярославля Владимиром Волковым. За доказательство действий мэрии в интересах бизнеса директор ООО «МСИ» Юрий Титов пообещал выплатить 1 миллион рублей. Об этом он рассказал ярославскому информационному порталу «Ярновости».

Реконструкция торгового центра в Ярославле

Напомним, что в начале апреля мэра Ярославля Владимира Волкова заподозрили в лоббировании интересов своих знакомых при внесении изменений в Генплан города. Проведя проверку, прокуратура подтвердила факт знакомства градоначальника с учредителями ООО «МСИ», которое два года назад стало собственником бывшего торгового центра «Карусель» в Ярославле у Толбухинского моста. Однако определить наличие конфликта интересов прокуратура предписала комиссии муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, занимающими муниципальные должности.

В результате достаточно бурного обсуждения депутаты пришли к выводу, что мэр Ярославля обязан был уведомить о возможном конфликте интересов, но, поскольку изменения в Генплан не дало ООО «МСИ» никаких преимуществ, а решение об их внесении принималось коллегиально, нарушений антикоррупционного законодательства в действиях Владимира Волкова нет.

Тем не менее подозрения в нечистоплотности поступков мэра и бизнеса остались. Желая их развеять, своё мнение о ситуации выразил директор ООО «МСИ» Юрий Титов:

«Когда я читаю ярославские СМИ и социальные сети, а потом открываю документы, связанные с ремонтом бывшей «Карусели», у меня возникает странное ощущение… По бумагам мэрия Ярославля нам ничего не дарила и не уступала на льготных условиях, но некоторые местные политики настаивают, что Владимир Волков нас буквально облагодетельствовал. Пусть покажут, в чем конкретно! Тому, кто это сделает, я готов заплатить один миллион рублей. Впрочем, у меня есть твердая уверенность в том, что расставаться с деньгами мне не придется».

Титов подчеркнул, что здание бывшей «Карусели» было приобретено у «Х5 Retail Group», а изменения в Генплан, которые вызвали столько шума, касались перевода прилегающей территории в общественно-деловую зону. Это было сделано для того, чтобы проходами и проездами вокруг торгового центра могли беспрепятственно пользоваться все жители Ярославля. То есть, по мнению Титова, это было стратегическое решение, принятое в интересах ярославцев и «здесь нам никто ничего не дарил».

На площадке бывшего ТЦ «Карусель» ООО «МСИ» планирует открыть новый торговый центр «МебельМаркт».