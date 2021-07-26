Бизнесмен готов заплатить миллион за доказательства корысти мэра Ярославля
Ярославль, 26 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Необычное решение приняло руководство коммерческой компании ООО «МСИ», которую подозревают в деловых связях с мэром города Ярославля Владимиром Волковым. За доказательство действий мэрии в интересах бизнеса директор ООО «МСИ» Юрий Титов пообещал выплатить 1 миллион рублей. Об этом он рассказал ярославскому информационному порталу «Ярновости».
Напомним, что в начале апреля мэра Ярославля Владимира Волкова заподозрили в лоббировании интересов своих знакомых при внесении изменений в Генплан города. Проведя проверку, прокуратура подтвердила факт знакомства градоначальника с учредителями ООО «МСИ», которое два года назад стало собственником бывшего торгового центра «Карусель» в Ярославле у Толбухинского моста. Однако определить наличие конфликта интересов прокуратура предписала комиссии муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, занимающими муниципальные должности.
В результате достаточно бурного обсуждения депутаты пришли к выводу, что мэр Ярославля обязан был уведомить о возможном конфликте интересов, но, поскольку изменения в Генплан не дало ООО «МСИ» никаких преимуществ, а решение об их внесении принималось коллегиально, нарушений антикоррупционного законодательства в действиях Владимира Волкова нет.
Тем не менее подозрения в нечистоплотности поступков мэра и бизнеса остались. Желая их развеять, своё мнение о ситуации выразил директор ООО «МСИ» Юрий Титов:
Титов подчеркнул, что здание бывшей «Карусели» было приобретено у «Х5 Retail Group», а изменения в Генплан, которые вызвали столько шума, касались перевода прилегающей территории в общественно-деловую зону. Это было сделано для того, чтобы проходами и проездами вокруг торгового центра могли беспрепятственно пользоваться все жители Ярославля. То есть, по мнению Титова, это было стратегическое решение, принятое в интересах ярославцев и «здесь нам никто ничего не дарил».
На площадке бывшего ТЦ «Карусель» ООО «МСИ» планирует открыть новый торговый центр «МебельМаркт».