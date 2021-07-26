Красногорск, 26 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Специальную программу по оказанию помощи пенсионерам в части отключения газа планируют запустить в Подмосковье. Об этом 26 июля заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Речь идет о пилотном проект по установке оборудования отключения газа жителям старше 65 лет. Это оборудование будет отключать газ автоматически в случае загазованности помещения, отметил замглавы региона.

«Предлагаем в течение месяца представить вам (губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву — прим. ИА REGNUM) программу помощи одиноким гражданам старше 65 лет по установке оборудования отключения газа», — сказал Хромушин.