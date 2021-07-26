Абакан, 26 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Дожди, ветер и грозы ожидаются в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода

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По данным Хакасского гидрометцентра, 26 июля во второй половине дня и 27 июля в регионе ожидаются очень сильные дожди. Также прогнозируются грозы, град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода прогнозируется и в других регионах Сибири.

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