Львов, Украина, , 15:21 — REGNUM Почетное консульство Индонезии открылось в городе Львов, расположенном на западе Украины, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Львов Brian Dell

Посол Индонезии на Украине Юдди Криснанди в сопровождении сотрудников посольства Индонезии в Киеве и почетного консула Индонезии во Львове Андрея Ионова провел специальную встречу с высокопоставленными должностными лицами правительства Львовской области.

Стороны обсудили различные направления сотрудничества, включая торговлю, информационные технологии, энергетику, машиностроение, пищевую промышленность и туризм.

Ожидается, что благодаря открытию почетного консульства Индонезии во Львове торговый баланс Индонезии и Украины, который в 2020 году достиг $1,19 млрд, будет улучшен.