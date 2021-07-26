Челябинск, 26 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту гибели 15-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Тело подростка было обнаружено днём 23 июля на территории частного дома в городе Коркино. По предварительным данным, мальчик коснулся работающей бетономешалки и получил удар электрическим током.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Также назначено судебно-медицинское исследование, которое позволит установить причины смерти.