Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области доложил президенту России Владимиру Путину о восьми крупнейших проектах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Ленинградской области, которые помогут снизить нагрузку на существующую транспортную систему Санкт-Петербургской и Ленинградской агломерации. Из восьми проектов четыре уже получили положительное разрешение экспертизы, а по двум проектам уже началась совместная работа.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Основные проекты — это, конечно же, транспортные развязки на границе с Санкт-Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства. Это Муринский селитебный (предназначенный под застройку или находящийся под застройкой, — прим .ред.) кластер, Кудровский и Новосаратовский», — сказал Дрозденко.

Также речь идет об обходах больших зон развития в Ленобласти — обход Новодевяткино с Мурино с выходом на Токсово и обход Всеволожска, о реконструкции вылетных трасс из Петербурга, причем не только федеральных, некоторые из которых, такие как Колтушское шоссе, построены еще в позапрошлом веке.

«Мы также говорим о развитии скоростного трамвая, это от метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку, и от станции «Ладожская» на Всеволожск. Нам кажется, что альтернативный вид транспорта — скоростной трамвай — имеет право на жизнь. И это проект, который можно реализовывать в рамках ГЧП, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций», — отметил Александр Дрозденко.

Он также подтвердил заинтересованность Ленобласти в создании Восточного скоростного диаметра (Широтная магистраль скоростного движения), которая выйдет из Петербурга на федеральную трассу «Кола» на значительном удалении от города, что разгрузит последнюю на участках, примыкающих к Петербургу.

Напомним, на том же совещании президент поручил проработать вопрос о строительстве второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга по территории Ленинградской области.