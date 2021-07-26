Воробьев поручил снизить тариф на обслуживание газа в Подмосковье
Красногорск, 26 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. За газовое обслуживание с жителей Подмосковье не должны взимать более 150 рублей. Соответствующее поручение 26 июля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Во время мероприятия состоялось онлайн-видеоконференция с жительницей подмосковной Каширы, которая ранее пожаловалась, что тариф на обслуживание газа у нее составляет 500 рублей. В последствии эту сумму снизили до 150 рублей, но как выяснилось в других округах Подмосковья тариф остался на прежнем уровне.
«Нужно сказать, чтобы больше 150 рублей ни с одного человека не брали больше. Наша задача за текущую неделю — каждому жителю сказать, чтобы больше 150 рублей он не платил», — заявил Воробьев.