Красногорск, 26 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. За газовое обслуживание с жителей Подмосковье не должны взимать более 150 рублей. Соответствующее поручение 26 июля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Во время мероприятия состоялось онлайн-видеоконференция с жительницей подмосковной Каширы, которая ранее пожаловалась, что тариф на обслуживание газа у нее составляет 500 рублей. В последствии эту сумму снизили до 150 рублей, но как выяснилось в других округах Подмосковья тариф остался на прежнем уровне.

«Нужно сказать, чтобы больше 150 рублей ни с одного человека не брали больше. Наша задача за текущую неделю — каждому жителю сказать, чтобы больше 150 рублей он не платил», — заявил Воробьев.