Москва, 26 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Власти Турции не планируют вводить новых ограничений для российских туристов, направляющихся на отдых в республику. Об этом 26 июля заявили в посольстве Турции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — сообщили ТАСС в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция из-за угрозы новых штаммов коронавируса с 1 июля решила приостановить авиасообщение с шестью странами. В число этих государств вошли: Индия, Бразилия, ЮАР, Непал, Шри-Ланка и Бангладеш.

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