Самара, 26 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Новый корпус Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, которая стала одним из самых крупных ковид-госпиталей региона и страны, начал работу в Самаре. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Сообщается, что открытие состоялось 26 июля. Глава региона Дмитрий Азаров проверил оснащение нового корпуса и готовность к приему первых пациентов с COVID-19. Это модульное здание построили в сжатые сроки (менее чем за восемь месяцев), сообщили в пресс-служба ведомства.

«Третья волна коронавирусной инфекции, о которой нас предупреждали врачи, специалисты, инфекционисты, к сожалению, наступает. И то, что мы заблаговременно подумали о том, что нам потребуются дополнительные медицинские подразделения, площади, отделения, не только здесь, в Самаре, но и в других городах нашей области, конечно, важно», — отметил Губернатор.

Отмечается, что в новом корпусе оборудовали приемно-сортировочную зону, которая включает в себя три кабинета приема пациентов, диагностический блок с кабинетами, лабораторию, ЭКГ, КТ, УЗИ, реанимационный блок, который рассчитан на десять коек, стационар на 60 коек, а также стерилизационный блок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области продолжают возводить несколько инфекционных учреждений. Так, новый инфекционный корпус в ГБ № 2 г. Сызрани планируют ввести в 2021 году, в августе текущего года первых пациентов с COVID-19 намерены принять и в модульном корпусе для пациентов с COVID-19 на базе Тольяттинской ГКБ №5, продолжается строительство нового корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре.