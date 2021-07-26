Ижевск, 26 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. На предстоящих выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в Удмуртии будут работать 140 КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Об этом говорится в постановлении Центризбиркома республики.

КОИбы возьмут под контроль?

Всего на территории региона будут работать 1156 избирательных участков, таким образом, КОИБами оснастят лишь 12% участков от общего числа. Все участки с электронными комплексами обработки будут работать на участках в Ижевске.

Центральной избирательной комиссии Удмуртии необходимо закупить расходные материалы, необходимые для применения КОИБ-2017. Данные об использовании комплексов на избирательных участках должны быть внесены в систему ГАС-выборы не позднее 1 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы нового созыва пройдут в России в Единый день голосования 19 сентября. Однако отдать голос в поддержку кандидатов и партий можно будет в течение трех дней — с 17 по 19 июля. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, за три дня избиратели смогут проголосовать без особого риска заразиться коронавирусом.