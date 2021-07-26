Москва, 26 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Вероятно, со временем можно будет несколько оптимизировать объём потерь по углеродному налогу, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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«В частности, у металлургов есть планы по выделению в отдельные компании наиболее чистых производств, которые, как раз, будут работать на европейский рынок.

Кроме того, компаниями металлургического сектора запланированы программы модернизации, которые позволят в дальнейшем существенно снизить углеродный след.

Для поставок электроэнергии в ЕС могут быть перенаправлены мощности атомных и гидроэлектростанций, которые изначально предполагают низкие объёмы выбросов.

Определенные вложения в модернизацию производства потребуются и от производителей удобрений. Это, вкупе с самим налогом, на некоторое время снизит рентабельность бизнеса российских экспортеров, но поскольку тенденция введения системы барьеров для грязных производств является общемировой, эти шаги так или иначе пришлось бы совершить.

Кроме того, это позволит России освободить ряд квот в рамках киотских соглашений, которые затем могут быть проданы третьим странам. Соответственно, у правительства РФ появится ресурс для стимулирования бизнеса, работающего над снижением выбросов.

На Сахалине сейчас уже запускается тестирование программы, которая позволит компаниям с более чистыми технологиями получить налоговые льготы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, углеродный налог ЕС может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год.

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