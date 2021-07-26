Вашингтон, 26 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Американские компании, пострадавшие от хакерских атак, столкнулись с судебными исками от своих потребителей. Об этом сообщает 26 июля газета The Washington Post.

Ricardo Bernardo АЗС BP

Потребители обращаются в суд с коллективными исками и утверждают, что пострадали из-за слабой защищённости компаний. Общая сумма исков достигает сотен миллионов долларов.

Так, в суд обратился владелец автозаправочной станции в штате Северная Каролина Эдди Дарвич. Он потерял прибыль из-за хакерской атаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, произошедшую в мае. То же случилось с другими владельцами тысяч автозаправок.

В штате Джорджия против Colonial Pipeline подали иск, в котором говорится о более высокой цене на бензин из-за ажиотажного спроса. В штате Калифорния иск подан против компании Scripps Health, чьи компьютерные сети парализовала кибератака.

Отметим, на трубопровод Colonial Pipeline приходится 45% топлива, которое идёт к потребителям на Восточном побережье США.

Читайте также: Colonial Pipeline вернули $2,3 млн из уплаченного хакерам выкупа