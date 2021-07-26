Екатеринбург, 26 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сделают платным использование земли для детских батутов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Instagram Евгения Куйвашева Евгений Куйвашев смотрит на батут

Глава региона посвятил теме батутов отдельный пост. Куйвашев оказался недоволен тем, что у «Ельцин-центра» появился батут, который «портит пространство и уродует наш красивый город».

«Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах», — написал губернатор.

Власти готовы бороться с новой проблемой. Использование земли для размещения батутов станет платным, а места будут разыгрывать на открытых аукционах. В свердловском министерстве госимущества уже разработали проект постановления, где прописаны данные изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор требует генеральной уборки на реках Екатеринбурга.