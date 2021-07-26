Красногорск, 26 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Жителям Подмосковья следует адаптироваться к жизни при угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По его словам, вирус не исчезнет. Поэтому население должно привыкать к угрозе в лице этой инфекции.

«Мы должны научиться жить с COVID-19. Для всех это очевидный факт. Он никуда не денется. Но все должны быть проинформированы, адаптированы. Иначе мы увидим очень драматичную картину», — сказал Воробьев.