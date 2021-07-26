Кишинёв, , 15:01 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПАС) 26 июля прекратили первое после выборов заседание парламента сразу после завершения выступления президента республики Майи Санду. Трансляцию с заседания вела пресс-служба законодательного органа.

В парламенте Молдавии Facebook.com/ParliamentRM

Депутат от ПДС Игорь Гросу объявил с трибуны, что следующая встреча пройдет 29 июля, после этого член парламентского большинства покинули зал заседаний. Депутаты не приняли ни одного решения, в том числе не избрали спикера парламента.

«Вы собрали это заседание, чтобы один человек выступал 40 минут? Позор», — возмутился депутат от Партии социалистов Влад Батрынча.

Напомним, в Молдавии 11 июля прошли досрочные парламентские выборы. На них основанная Санду партия «Действие и солидарность» получила 52,8% голосов.

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