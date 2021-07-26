Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил властям Петербурга отремонтировать улицы Кронштадта — Города воинской славы России, где находится Ленинградская военно-морская база Балтфлота и активно развивается туристический кластер. Об этом глава государства сказал 26 июля на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Туристическая группа в Кронштадте © ИА REGNUM

В ходе совещания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил, что Северной столице крайне необходимо комплексное развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь — обеспечение транспортной доступности общественно-делового «Лахта центра», а также Кронштадта, где создается исторический культурный центр и запланирована новая транспортная развязка.

«Там улицами надо заняться, в Кронштадте», — указал президент.

«Улицы, да», — ответил губернатор.

Александр Беглов напомнил, что в Кронштадте совместно с Министерством обороны осуществляется проект «Остров фортов».

«Впервые приступили к реконструкции трех исторических фортов — «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I». Это исторический момент для нашего города, мы хорошо помним, когда мы долго думали, что же делать с ними. Наконец-то идет реализация этого проекта, то есть мечта уже сбывается и в Кронштадте», — рассказал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, после полного ввода в эксплуатацию туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Остров фортов» его смогут ежегодно посещать до трёх миллионов туристов. Сейчас открыто только две первых очереди кластера. В рамках проекта предполагается строительство новой транспортной развязки, перехватывающих парковок, спортивных площадок и детского парка, трех ресторанов, в том числе одного для детей. Общая территория ТРК «Острова фортов» составляет свыше 100 га. Проект реализуется в в районе Каботажной гавани Кронштадта.

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