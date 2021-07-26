Москва, 26 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничил доступ к сайту осужденного в России блогера Алексея Навального navalny.com. Об этом следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Основанием для внесения в реестр стала ст. 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Согласно статье, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит в том числе призывы к экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Доступ к сайту был ограничен по требования Генеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.

В начале февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».С учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии два с половиной года.

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