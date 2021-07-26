Красногорск, 26 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Число вакцинированных от коронавируса жителей Подмосковья приближается к 3 млн человек. Об этом 26 июля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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По ее словам, на данный момент количество вакцинированных на территории Подмосковья граждан превысило 2,7 млн человек.

«На текущий момент вакцинировано чуть более 2,7 млн человек. За неделю двумя компонентами привито 400 тыс. человек», — сказала Стригункова.