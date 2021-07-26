Москва, 26 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В настоящее время нет оснований для того, чтобы ждать резких колебаний курса биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Steven Millstein Биткоин

«Курс биткоина колеблется в пределах среднерыночных показателей и не показывает резких рывков ни в сторону повышения, ни в сторону повышения. Возможна дальнейшая коррекция в сторону повышения, но она будет носить плавный характер. После этого возможна небольшая корректировка в сторону понижения курса, но без резких колебаний. Резкие колебания курса биткоина возможны либо при значительных изменениях рыночной ситуации на рынке криптовалют в целом, либо в случае каких-либо действий или заявлений в отношении биткоина со стороны крупных игроков», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, согласно которым резкого роста курса биткоина в ближайшие годы не случится.