Загреб, 26 июля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Большая партия конского мяса была импортирована в Хорватию под видом более дорогой телятины и продавалась в хорватских магазинах. Об этом 26 июля сообщили в «Европоле» (полицейской службе ЕС — ИА REGNUM), который с декабря 2020 года по июнь 2021 года проводил в Хорватии и еще 72 странах мира большую акцию по изъятию некачественного и просроченного товара на пищевом рынке.

webandi Мясо

«Мы регулярно меняем европейские законы, улучшаем их для того, чтобы сделать невозможным появление фальсификатов в торговле пищевыми продуктами, но, к сожалению, всегда находятся «творческие» люди, которые обнаруживают пробелы в законодательстве», — цитирует Dnevnik. hr слова депутата Европейского парламента Биляны Борзан.

Напомним, что в ходе акции «Европола» под названием «OPSON X, за полгода было изъято почти 16 000 тонн товаров. Кроме мяса, в Хорватии больше всего фальсификатов было обнаружено среди алкогольной продукции, в первую очередь, среди вин и водки.